Corigliano Rossano: centri estivi per garantire la socialità dei giovani fino a 17 anni

Centri estivi o altri servizi educativi/ricreativi, rivolti ai minori della fascia 0-17 anni. Sono stati pubblicati l'avviso ed il regolamento per organismi non lucrativi di utilità sociale o altri soggetti, singolarmente o in raggruppamento, che abbiano intenzione di avviare iniziative per la stagione 2020. La modulistica è online. Ci sono 15 giorni (da venerdì 19) per presentare istanza.

È quanto fa sapere l'assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà del Comune di Corigliano Rossano Donatella Novellis sottolineando con il sindaco Flavio Stasi che l'iniziativa vuole rappresentare un'opportunità di socializzazione ed aggregazione per i bambini e gli adolescenti in questa particolare fase ed essere d'aiuto alle famiglie.

Essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quale associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative, polisportive, altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive socioculturali a favore di minori, anche attraverso l'organizzazione di attività estive; avere la sede destinata al centro estivo nel territorio comunale; impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività, personale con qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto delle misure anti-covid; garantire la conformità delle strutture ospitanti il centro estivo alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, nei limiti della capienza del centro. Sono, questi, alcuni dei requisiti contenuti nella disciplina regolamentare ideata e realizzata dalla Dirigente Tina De Rosis e richiesti per presentare l'istanza.

La richiesta per l'avvio del centro estivo per minori di età compresa tra 0 e 17 anni, è da presentarsi sull'apposito modello, unitamente al progetto organizzativo dovrà pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, avvenuta ieri, venerdì 19 giugno. Va indirizzata al settore Politiche di Promozione Sociale - Settore Uso ed Assetto del Territorio – Comando di Polizia Municipale e all'ASP esclusivamente tramite PEC e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI. Il modello di istanza è reperibile sul sito internet del Comune.