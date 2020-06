Frecciargento, Corbelli (Diritti Civili) in un video-messaggio: “Istituire fermata Torano-Lattarico, migliaia di calabresi tagliati fuori dai collegamenti veloci”

Fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano alla moderna e centrale stazione di Torano-Lattarico. Nuova iniziativa di sensibilizzazione e di protesta del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore di questa fermata nel-la stazione di Torano, iniziativa sostenuta e portata avanti insieme a 35 sindaci (ad iniziare da Mario Occhiuto, primo cittadino della città capoluogo, Cosenza), a due parlamentari, Enza Bruno Bossio del Pd e Alessandro Melicchio del Movimento 5 Stelle, al Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, al consigliere regionale Giuseppe Aieta e all'ex consigliere regionale e già sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco.

Corbelli – si legge in un comunicato stampa dello stesso - ha fatto un breve viaggio nella moderna stazione e con un video-protesta ha ribadito che "la fermata del Frecciargento alla stazione di Torano-Lattarico è una grande opportuni-tà, a costo zero per lo Stato, per oltre 300mila persone di più di 60 comuni, dell'area urbana di Cosenza, della Presila, del Savuto, della Valle del Crati e dell'Esaro, che farebbe, grazie al notevole aumento di passeggeri, anche risparmia-re alla Regione Calabria quel 1.450.000 euro che paga a Trenitalia per questo treno veloce. Sono invece più di 200 giorni che il Frecciargento passa e, ancora, non ferma a Torano.

"Molti mesi di viaggi e occasioni perse per migliaia di calabresi, che continuano a restare tagliati fuori dai collegamenti veloci con Roma e il Centro Nord, e tanti turisti. Mentre questo treno veloce Sibari-Bolzano, pagato con i soldi della regione, e quindi dei calabresi, continua a concedere fermate nel Cilento e in Basilicata, come ad esempio a Maratea. Una cosa inaccettabile. Si continua ancora a non istituire la fermata a Torano e la si concede invece subito a Maratea. Una vera ingiustizia. Nulla contro Maratea, splendida cittadina e magnifiche persone, ma è inaccettabile che si facciano queste scelte così ingiuste e penalizzanti perla Calabria. Anche per denunciare queste cose ho fatto il video protesta che tutti possono vedere per poter giudicare quello che sta avvenendo, l'ingiustizia che si sta consumando".