Incidente mortale sulla 106 nel Cosentino: indaga la Procura

La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari indaga sulla morte di Giacomo Capalpo, motociclista 36enne di Torretta di Crucoli, avvenuta nei giorni scorsi sulla statale 106 nel territorio di Mandatoriccio Mare, in provincia di Cosenza, a seguito dello scontro con un'autovettura. L'accertamento tecnico non ripetibile disposto sui cellulari in uso all'automobilista ed allo stesso Capalbo è finalizzato, precisa in una nota Tommaso Caliciuri, legale del conducente della vettura indagato, ''a verificare se da entrambe le utenze telefoniche vi siano stati contatti o tentativi di chiamata o comunque attività negli istanti immediatamente precedenti al sinistro''. ''Tale accertamento - ricorda Caliciuri, difensore di D. M. di Mandatoriccio - è un atto dovuto così come lo sono tutte le indagini in corso. Il motociclista, risulta che teneva una velocità assolutamente eccessiva e non consona né allo stato dei luoghi, né alle condizioni di traffico in una giornata festiva e con riferimento ad una espressa segnaletica verticale di limite di velocità di 50 chilometri orari''.

Dettagli Creato Venerdì, 19 Giugno 2020 15:43