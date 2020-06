Non è un momento come gli altri, inutile negare la realtà. Tanti cittadini si trovano in difficoltà economiche più o meno gravi e, anche se il lockdown è alle spalle, gli effetti del blocco prolungato delle attività hanno appena cominciato a rendersi visibili. Ma intanto la vita è tornata quella di sempre, le persone devono far fronte alle problematiche che la quotidianità presenta e le spese non sono diminuite. Per questo motivo Spf Mediazione, organismo di mediazione con sede principale a Cosenza ha deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori, offrendo gratuitamente assistenza per le mediazioni del consumo. La mediazione per i consumatori è un metodo alternativo di composizione delle controversie in cui le parti vengono aiutate da un mediatore professionista, terzo ed imparziale. Così come nella mediazione civile, anche la mediazione per i consumatori è obbligatoria per alcune materie ovvero telefonia, internet e comunicazioni in generale, forniture di luce e gas, ed è dunque condizione di procedibilità; questo vuol dire che il consumatore (o l'azienda) che riceve la fornitura o il servizio dovrà obbligatoriamente ricorrere a uno fra gli Organismi accreditati dalle Autorità di settore (AGCOM per la telefonia, internet, comunicazioni e servizi postali, ARERA, ex AEEGSI, per le forniture di energia elettrica, acqua e gas) e tentare una mediazione prima di potersi rivolgere al giudice e ricorrere dunque alla giustizia ordinaria.

Spf Mediazione è l'unico organismo accreditato da Agcom e Arera in Calabria e con questa iniziativa vuole dare un contributo ad alleviare, sia pur in piccola parte, le difficoltà economiche delle famiglie calabresi, e non solo. "Chiunque abbia un problema con il proprio gestore di energia o telefonia (anche mobile), può rivolgersi al nostro organismo di mediazione. Le procedure sono totalmente gratuite, fino al 31 luglio. Ma non escludiamo di estendere la promozione a tutta l'estate". Così Giuseppina De Aloe, cofondatrice di Spf Mediazione.

"È stato un momento difficile per tutti. Adesso è il tempo della solidarietà. Chi può deve dare di più. - dice l'altro cofondatore di Spf, Alessio Bellanza - E questo è il nostro modo di aiutare i consumatori, fornire un servizio al cittadino a costo zero."