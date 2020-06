L’olio delle Tenute Librandi premiato come Miglior Extravergine al Premio Ercole Olivario 2020

La proclamazione dei vincitori della XXVIII edizione del Premio Ercole Olivario é avvenuta in diretta streaming ieri, 18 giugno, trasmessa dalla Camera di Commercio di Perugia.

L'olio evo biologico Monocultivar Nocellara del Belice, prodotto dalle Tenute Librandi Pasquale di Vaccarizzo Albanese (CS), si è classificato primo nella categoria Extravergine Fruttato Medio.

Il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni, nel comunicare il risultato, ha evidenziato come l'azienda, cresciuta per merito di Pasquale Librandi, sia oggi sapientemente condotta dai "Librandi bros": Carmela, Angela, Lucia, Michele e Pino.

"Siamo onorati di ricevere uno dei premi più ambiti e prestigiosi per le produzioni di olio di qualità. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, rappresenta uno stimolo e la speranza per un futuro migliore. Per noi arbëreshë e per la Calabria tutta".

Non è la prima volta che l'azienda conquista i gradini più alti del podio nel concorso "Ercole Olivario", era già avvenuto nelle edizioni 2004, 2006, 2009, 2015 e 2017.

Il prestigioso Tempietto dell'Ercole Olivario, verrà consegnato ai vincitori, nel momento di Premiazione che si terrà a Perugia sabato 27 giugno p.v. alle ore 10.00. A causa delle disposizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso, la premiazione si terrà a porte chiuse.

L'Ercole Olivario è il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e di Promocamera Perugia, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni di settore.