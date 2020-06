Cassano allo Ionio (Cs), Guerrieri (Udc): “Necessario ridurre Tari del 50% per le attività commerciali”

"In questo periodo difficile penso sia opportuno che le Istituzioni cerchino di andare incontro ai cittadini, specialmente a riguardo di qualcosa che dovrebbe spettare umanamente a quest'ultimi. Durante il periodo di lockdown, molti autonomi e P.Iva, visto il DPCM 11 Marzo, che vietava l'apertura dal 12 Marzo, fino al seguente DPCM del 16 Maggio, che garantiva l'apertura dal 18 maggio in poi, di molte attività, credo sia legittimo, chiedere una riduzione del 50 % della Tari per uso non domestico, nei tre mesi di chiusura della "saracinesca". Come UDC Cassano chiediamo alla Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Gianni Papasso, una Delibera di Giunta da portare in Consiglio Comunale, che inoltri una modifica al tariffario con la riduzione del 50% della Tari solo per il periodo suddetto dove il contribuente non ha operato, ovvero non ha prodotto rifiuti, essendo, la tassa sui rifiuti finalizzata alla compensazione degli oneri vari, che comportano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre, consigliamo, vista la precaria situazione finanziaria anche per l'ente, che il titolare, attesti un Isee, non superiore ai 30'000 euro".

Lo afferma, in una nota, Michele Guerrieri, dell'UDC di Cassano allo Ionio.

Dettagli Creato Giovedì, 18 Giugno 2020 14:02