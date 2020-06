Rifiuti, muro contro muro tra Comune Castrovillari e Regione Calabria

Muro contro muro tra il Comune di Castrovillari e la Regione Calabria per quanto riguarda la riapertura della discarica di Campolescia con il sindaco della citta' del Pollino, Domenico Lo Polito, che chiama in causa la locale Procura della Repubblica e il Prefetto di Cosenza. "Con note pervenute in date 17 e 18 giugno la Regione - afferma Lo Polito - ha intimato il sindaco di Castrovillari di riaprire la discarica di Campolescia per il conferimento di rifiuti provenienti dalle province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria". Il primo cittadino di Castrovillari, in una nota, "ha espresso immediatamente il proprio forte diniego nel dare esecuzione a un verbale di somma urgenza della Regione che disponeva a riguardo, ritenendolo illegittimo. Nonostante tutto - riporta ancora il testo - la Regione con propria nota del 17 giugno ha contestato la ferma presa di posizione del sindaco di Castrovillari minacciando di denunciarlo per interruzione di pubblico servizio". Contestualmente, Lo Polito ha risposto a tale intimazione chiedendo alla Procura di Castrovillari e al Prefetto di Cosenza il loro "intervento per il ripristino della legalita'"

