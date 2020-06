Cosenza, Mario Occhiuto: “Aperto parzialmente Parco Benessere”

"Stiamo rimuovendo le transenne per consentire ai cittadini di vivere in parte il Parco Benessere. Un progetto a cui tengo molto e per il quale mi sono battuto perche' credo che una citta' verde ed ecosostenibile sia il futuro". Lo ha detto il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto "che insieme agli operai del Comune, ai tecnici e agli operatori delle cooperative - e' detto in un comunicato - sta lavorando alla riapertura di una porzione del Parco Benessere, in particolare quella che va dai Due Fiumi all'hotel Centrale". "Il Parco non e' completato - ha aggiunto il sindaco Occhiuto - perche' manca parte dell'arredo urbano e ci sono dei lavori da terminare, ma intanto lo rendiamo fruibile ai cittadini e continueremo a lavorare per completare l'intera opera". "Il Parco del Benessere - si aggiunge nella nota - rientra nel macro-progetto della metrotranvia Cosenza-Rende-Unical, che, com'e' noto, e' stato ritirato per un aumento esponenziale dei costi. I sindaci di Cosenza e Rende si sono incontrati perche' concordi nel voler rimodulare il progetto che si fonda su un sistema di trasporto pubblico integrato e alla Regione hanno chiesto un trasporto pubblico elettrico. "Con il sindaco Marcello Manna - ha detto il primo cittadino di Cosenza - puntiamo ad un'area urbana innovativa nel campo della sostenibilita', che preveda un trasporto pubblico integrato ma ecologico con l'utilizzo di bus esclusivamente elettrici".

Dettagli Creato Giovedì, 18 Giugno 2020 12:49