Cosenza, Apicella dice no alla metro e condanna l’assenza di confronto politico

"Leggendo le cronache politiche degli ultimi giorni, raccontate dalle testate giornalistiche locali, ho appreso che le Amministrazioni Comunali di Cosenza e di Rende hanno, di fatto, rinunciato alla realizzazione della Metrotranvia, sostituendo il tram con dei più moderni, compatibili e meno onerosi bus elettrici. Non posso nascondere di essere felice di apprendere questa notizia, ritenendo la metrotranvia, pensata un tempo per l'area urbana, oggi un progetto da superare.

Purtroppo, mi consta ribadire che tali decisioni, che riguardano la collettività e il futuro della città, vengono prese in completa solitudine, senza condivisioni e confronti politici, che ritengo assolutamente necessari. Questa decisione in solitaria, si somma alle altre recentemente assunte, che stravolgono la vita quotidiana della città, ahimè non sempre in meglio, come ad esempio la chiusura di via Caloprese e piazza Bilotti , l'annuncio della chiusura di viale Magna Grecia, e l'ultima arrivata, la reintroduzione della ZTL in via Piave e l'ennesima rimodulazione di quella di via Conforti/via Isonzo. Decisioni che vanno esattamente all'opposto di quello auspicato dalla sottoscritta e da diversi colleghi Consiglieri Comunali, nelle Commissioni Consiliari.

Se da un lato non si intende condividere un percorso politico e amministrativo, dall'altro non ci si può aspettare una fiducia incondizionata. Ricopro il ruolo di Consigliere Comunale grazie alle preferenze espresse dagli elettori sulla scheda elettorale, che significa fiducia diretta, che intendo onorare fino in fondo, attraverso tutte le forme democratiche consentite.

Sono assolutamente distante dalle ultime scelte adottate dall'Amministrazione Comunale, soprattutto in tema di viabilità, ma anche in altri settori. L'insieme di tutti questi elementi, matureranno il mio voto, squisitamente politico e non meramente tecnico, nei prossimi appuntamenti in seno all'Assise Comunale". Lo afferma in una nota Annalisa Apicella, Consigliere comunale-Presidente Commissione Attività Produttive.