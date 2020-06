Corigliano Rossano: 350mila euro per riqualificare gli spazi di partecipazione

S.P.O.T. - Spazi di Partecipazione - Orizzonti e Tempo Libero, 350 mila euro per la riqualificazione di Villa dei due Mari a Schiavonea, il Parco Periurbano Fabiana Luzzi e l'area di via Locri, allo scalo del territorio di Corigliano. Sono stati approvati gli schemi del bando, il disciplinare ed i relativi allegati di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto, per la realizzazione dei lavori.

È quanto fa sapere l'assessore all'uso e assetto del territorio Tatiana Novello ribadendo insieme al Sindaco Flavio Stasi che anche questa iniziativa si inserisce nella visione generale che l'Esecutivo sta portando avanti per sottrarre spazi pubblici al degrado, restituendo loro decoro, dignità, fruibilità e rifuzionalizzandoli con servizi ulteriori alla cittadinanza, destinati in primis a bambini e famiglie. Migliorare il contesto in cui si sviluppano occasioni di aggregazione – aggiunge la Novello – resta una priorità sulla quale continueremo a programmare e ad intervenire.

La gara sarà a procedura aperta. Gli interventi si inseriscono nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – asse 5: occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.

Lavori di riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria verde, arredo urbano ed impianti elettrici. Sono, questi, nello specifico gli interventi finanziati dalla Regione Calabria oggetto del bando. Possono parteciparvi tra le altre imprese singole e consorzi stabili.