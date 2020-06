Corigliano Rossano (Cs), cocaina e marijuana nella stanza da letto: arrestato 39enne

Un 39enne già noto alle forze dell'ordine, P. C., è stato perquisito e ristretto agli arresti domiciliari per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti del commissariato di Rossano che avevano notato strani movimenti effettuati dall'uomo lo hanno fermato e trovato in possesso di varie banconote per un totale di quasi 500 euro. Estesi i controlli alla sua abitazione, i poliziotti hanno scoperto che il 39enne aveva conservato nella camera da letto due bilancini di precisione, uno dei quali ancora sporco di cocaina, ed al loro fianco una busta in cellophane con altri 6,1 grammi, insieme a 5,8 grammi di sostanza da taglio. Sullo stesso tavolo venivano, inoltre, rinvenuti altri pacchetti: il primo con 174 grammi di marijuana, il secondo con 12,45 grammi di semi di canapa e 7 confezioni elettrosaldate contenenti un grammo di marijuana ciascuna.

Dettagli Creato Mercoledì, 17 Giugno 2020 17:09