Cosenza, Gioventù Nazionale: “Occorre taglio Imu per commercianti”

"In un periodo di forte crisi economica come questo scade oggi il termine per il versamento dell'acconto IMU. A differenza di tante altre città italiane, toccherà anche ai commercianti cosentini, nonostante il periodo di chiusura forzato, versare il tributo comunale senza valersi di nessun aiuto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nei giorni scorsi, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia presieduto dal capogruppo Giuseppe d'Ippolito aveva avanzato un pacchetto di misure a sostegno dei commercianti bruzi. L'Amministrazione non ha inteso procedere in questo senso ed esprimiamo il nostro forte rammarico per questo.

"Il Municipio non può lasciare da sole le attività che popolano i marciapiedi della nostra città e danno vita ai nostri quartieri. La concessione gratuita degli spazi pubblici aiuta le sole attività del settore food ma non avvantaggia in alcun modo i tanti altri settori commerciali in sofferenza. Uno sforzo maggiore deve essere resa possibile dalla reale volontà politica dell'Amministrazione di dare sostegno al cuore pulsante dell'economia cittadina. Ogni saracinesca abbassata sarebbe un passo indietro per la nostra Città e un passato in avanti verso la desertificazione economica e sociale dei quartieri e non solo. Nell'esprimere la nostra vicinanza a chi ogni giorno fa tanti sacrifici per alzare la saracinesca, rivolgiamo il nostro invito al Sindaco e a tutta l'Amministrazione Comunale affinché si vada incontro alle nostre attività commerciali in sede di saldo IMU a Dicembre e in tutte le altre occasioni utili".

E' quanto si legge in una nota di Gioventù Nazionale Cosenza