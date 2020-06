Caloveto (Cs), il sindaco Mazza: “Bene rifacimento del manto stradale su SP 531”

"Viabilità, ringraziamo l'ANAS per non avere fatto cadere nel vuoto la denuncia di qualche mese fa, circa la precarietà del tratto di strada provinciale 531 Mirto-Caloveto, dalla fine dello scorso anno a rischio crollo". È quanto dichiara il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, esprimendo "soddisfazione per l'avvio degli interventi di manutenzione con il rifacimento del manto stradale che renderà la strada di competenza dell'Ente Provincia meno insidiosa da percorrere".

Il primo cittadino coglie l'occasione per ribadire l'importanza che, in attesa del completamento della Longobucco-Mare, il collegamento strategico continua a rappresentare per gli spostamenti e la mobilità dal centro urbano verso le destinazioni vicine, sedi di servizi essenziali.