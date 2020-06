Servizio integrato di mobilità unica urbana tra Cosenza e Rende: l'incontro tra i Sindaci Occhiuto e Manna

"Partiamo oggi da un servizio integrato di mobilità unica urbana avviando, di fatto, attraverso azioni concrete, il discorso sulla città unica". Ad affermarlo, in un comunicato stampa congiunto, i sindaci di Cosenza e Rende, Mario Occhiuto e Marcello Manna, al termine dell'incontro tenutosi questa mattina al comune di Rende. "Riproporre sullo stesso tracciato individuato per la metro leggera – sottolineano Occhiuto e Manna - una rete di trasporti efficiente con mezzi pubblici elettrici sarà il primo tra i servizi che chiedono i cittadini: i tempi sono maturi e con essi la volontà politica comune di chi vede come città unica la nostra area urbana.

L'esigenza di mobilità è urgente – hanno dichiarato i due Sindaci - e sono già al vaglio dei nostri uffici tecnici le soluzioni più immediate: chiederemo alla Regione di fornirci i mezzi necessari ad attuare questo progetto, avviando i tavoli di concertazione necessari. Infine – hanno concluso Occhiuto e Manna - avvieremo l'iter necessario affinché si possa procedere al referendum popolare, strumento democratico atto a ribadire questa scelta ormai improcrastinabile, una scelta che l'intera area urbana chiede e che ci vedrà nei prossimi giorni dialogare con gli altri sindaci di Castrolibero e Montalto Uffugo interessati a valutare insieme l'idea della città unica".