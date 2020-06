Rovito (Cs), il sindaco D’Alessandro: “Oltre 2 mln di euro per la sicurezza delle nostre scuole”

"Siamo felici di poter annunciare che la nostra comunità potrà beneficiare di un grande investimento nella messa in sicurezza e nel miglioramento dei plessi scolastici del nostro comune. Grazie all'approvazione della graduatoria della misura finanziata dalla Regione Calabria, relativa alla messa in sicurezza antisismica e degli impianti per l'intero istituto di Pianette e per la palestra dell'istituto di Rovito (centro), che era rimasta fuori delle opere già realizzate in passato in questo plesso scolastico.

"I nostri ragazzi sono fondamentali per il presente e il futuro della comunità, per questo sono soddisfatto di poter annunciare questi lavori. Mi auguro tutto si possa avviare quanto prima, e mi impegnerò affinché tutto possa essere fatto nel più breve tempo possibile, poiché dopo tutte le problematiche legate all'emergenza COVID19, ognuno di noi ha compreso ancora di più quanto sia importante avere infrastrutture scolastiche sicure, moderne e funzionali, in cui i ragazzi possano studiare tranquilli. Rovito potrà regalare agli attuali studenti e a quelli futuri scuole moderne, più vivibili e capaci di essere accoglienti ancora per molti anni". Lo evidenzia

con soddisfazione il Sindaco Felice D'Alessandro.

Alle parole del sindaco fa eco, Massimo Cuconato, consigliere comunale con delega a Lavori pubblici, Urbanistica, Cittadinanza attiva, Fondi europei, Centro storico: "Il lavoro di squadra premia sempre, questi finanziamenti assieme agli altri arrivati in passato, sono la dimostrazione di come il nostro impegno amministrativo sia continuo e guardi a tutti i beni comuni del nostro territorio. Sono certo che con questi finanziamenti le nostre scuole saranno ammodernate e diventeranno il fiore all'occhiello della nostra comunità e, mi auguro vivamente, possano essere ancora più belle e vivibili per i nostri giovani. Inoltre, avere anche una palestra più sicura e moderna potrà permettere ai nostri talenti di esprimersi ancora meglio".