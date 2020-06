Sanità, Covelli (Pd): “Grave situazione in ospedale Cosenza”

"Stamattina, nella commissione consiliare sanita', ho denunciato la grave situazione che sta verificandosi all'ospedale di Cosenza". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd al Comune di Cosenza, Damiano Covelli "Ancora oggi - aggiunge - le sale operatorie non hanno ripreso a pieno la loro normale attivita': le unita' operative, infatti, sono autorizzate ad eseguire una sola operazione a settimana, allungando inesorabilmente le lista di malati anche con patologie oncologiche e mettendo a serio rischio la vita dei pazienti. Se la situazione non dovesse tornare alla normalita', ho annunciato di essere pronto a proteste eclatanti, finanche ad incatenarmi ai cancelli dell'ospedale". Il presidente della commissione sanita' e tutta la commissione, condividendo le mie preoccupazioni e sollecitazioni - dice ancora Covelli - si sono resi disponibili a chiedere un incontro urgente alla dottoressa Panizzoli, commissario all'Azienda ospedaliera, per discutere e superare questa situazione drammatica che si e' venuta a creare. Non e' accettabile che mentre in Calabria giustamente si riaprono bar, paninoteche e discoteche, negli ospedali non sia consentito curare e operare chi ne ha urgentemente bisogno".

«Indagare a fondo sulle gravissime minacce a Erika Crispo, punire i responsabili e garantire l'incolumità e la sicurezza della giornalista Rai». Lo affermano i parlamentari M5S Bianca Laura Granato, Francesco Sapia, Giuseppe d'Ippolito e Paolo Parentela, che in proposito hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere «quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per tutelare la giornalista Rai Erika Crispo, minacciata telefonicamente dal direttore del parco acquatico di Rende, Antonio Vivacqua, a seguito di un suo servizio per la Tgr Rai della Calabria». «Il sindaco di Rende, Marcello Manna, denunci – sottolineano i parlamentari del Movimento 5 Stelle – Vivacqua per millantato credito. Non basta la mera condanna delle minacce da parte del Vivacqua, dato che il primo cittadino rendese è stato chiamato in causa nella telefonata minatoria ai danni della giornalista, colpevole di aver fatto il proprio dovere professionale fino in fondo». «La vicenda – concludono i parlamentari M5S – non può affatto passare sotto traccia. Le minacce a Crispo richiamano la cultura mafiosa e sono contrarie alla democrazia e alla libertà di informazione, riconosciuta dalla Carta costituzionale».