Scontro tra moto e auto sulla SS106, muore 30enne a Mandatoriccio (Cs)

Un giovane di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 106, nei pressi di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. La vittima viaggiava a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un'autovettura che pare giungesse dalla direzione opposta. Il corpo del centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza e l'uomo è morto sul colpo, mentre le due persone che si trovavano sull'auto sono rimaste leggermente ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. (AGI)

Dettagli Creato Domenica, 14 Giugno 2020 17:03