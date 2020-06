Castrovillari: nuovi interventi per dotare le aree verdi di videosorveglianza

L'Amministrazione comunale di Castrovillari nell'ambito del servizio di diserbo, di vie e villette cittadine, avviato da giorni, è impegnata anche per dotare le aree verdi d'impianti di video sorveglianza al fine di evitare danneggiamenti del patrimonio spesso segnalati pure dai cittadini, sempre più vigili su comportamenti poco civici e consapevoli del ruolo che svolge il bene comune.

Lo ha reso noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, precisando che la Pollino Gestione Impianti, appaltatrice dei lavori di tali strumenti di controllo, li installerà presso le villette di Via Galeno e quelle ubicate in via Monte Sant'Angelo, in Via Asia, al Villaggio Europa e sopra i 4 Ponti.

"Un aiuto in più – ha osservato- alla salvaguardia dell'esistente ed a ciò che può essere fruito da tutti, continuamente bisognosi di attività sinergiche e di sensibili approcci sussidiari, necessari per la sicurezza e piena godibilità dei luoghi pubblici."