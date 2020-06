GAL Pollino: riconfermato Cda e nominati presidente e vicepresidente i sindaci Lo Polito e Tocci

Non possono esserci sviluppo ed emancipazione senza una volontà comune. L'assemblea del GAL Pollino ha riaffermato in toto, sia per la parte privata che per quella pubblica, il Consiglio di amministrazione uscente, indicando nei Sindaci di Castrovillari e di Civita, rispettivamente Domenico Lo Polito e Alessandro Tocci, il Presidente ed il Vice.

Le nomine sono scaturite durante l'assemblea, in occasione dell'approvazione del Bilancio, tenutasi la sera di giovedì 11 giugno nella sede di via Roma dell'organismo interterritoriale, a Castrovillari.

La scelta è stata assunta per continuare ad accompagnare i diversi interventi a favore del comprensorio in attesa dello svolgimento della tornata elettorale di settembre che interesserà i Comuni dell'area, tra cui Castrovillari, e ridisegnerà il nuovo direttivo per i prossimi tre anni e per le sfide della programmazione 2021/2027. Dunque una semplice assunzione di responsabilità.

A fare la proposta, per i numerosi impegni che lo assorbono tra la carica di Presidente del Parco e l'incarico di direttore di ARPACAL, il Presidente uscente e già dimissionario, Domenico Pappaterra il quale, con i consiglieri Domenico De Luca, Antonio Armentano ed Adriana Tamburi (per la rete delle imprese agricole e dell'accoglienza dell'area Pollino), Giovanni Fazio (CIA), Giuseppe Gigliotti (Coldiretti), Parisio Camodeca (Confagricoltura), fa parte dell'odierno CdA.

A Lui sono andati le espressioni di gratitudine dei primi cittadini di Castrovillari e Civita che hanno abbracciato la nomina con entusiasmo, le cui funzioni vengono svolte gratuitamente e senza prevedere alcun rimborso spese o gettone di presenza.

Nelle parole di Lo Polito poi una costatazione: "L'occasione è importante anche per imparare a leggere ancora meglio, all'interno dei territori e delle situazioni, quei molteplici fattori che consistono e impreziosiscono la nostra Zona."

Durante i lavori inoltre è stata ringraziata la struttura tecnica in tutte le sue componenti: dal direttore Francesco Arcidiacono ai membri Gaetano Filidoro, Lorella Chimenti, Carmine De Angelis, Prospero De Luca sino alle signore Carmela Armentano e Simona Sola, espressioni di dedizione che hanno saputo interloquire con le capacità presenti e potenziali.

Il momento è stato anche l'opportunità per ribadire l'importanza di approcciare le esigenze di sviluppo nelle quali il saper programmare come il saper dialogare e mettere in rete sono imprescindibili e fondamentali per la crescita più diffusa degli uomini e donne del lavoro.