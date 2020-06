Rende (Cs), il Pd: “'Solidarietà a Crispo, revocare affidamento a società parco acquatico”

"Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà alla giornalista del Tgr Calabria Erika Crispo per le minacce ricevute dopo il servizio andato in onda ieri sul caso Parco Acquatico di Rende". E quanto scrive su Facebook il coordinamento del Pd di Rende. "Inoltre - prosegue - chiediamo con forza che il sindaco di Rende esprima vicinanza alla giornalista, faccia chiarezza accertandosi della posizione debitoria della società nei confronti del Comune e nei confronti dei dipendenti tutti, revochi l'affidamento della struttura all'attuale gestione". Noi "e la città - conclude il Pd rendese - pretendiamo la verità, ma, soprattutto, la serenità di vivere in una comunità limpida come le acque del Parco che vogliamo".

Dettagli Creato Sabato, 13 Giugno 2020 16:58