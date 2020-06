Fase 3, il Comune di Saracena si prepara alla ripartenza

Voglia di cambiamento immutata oggi come allora. Nonostante la fase difficili di questi ultimi mesi, dovuta all'emergenza Coronavirus, il terzo anniversario di insediamento per il Sindaco Renzo Russo, è coinciso con l'annuncio del piano di ripartenza per la comunità che porterà con sè tagli delle tasse comunali per la attività rimaste chiuse nei mesi di lockdown, bonus per le nuove attività di intrapresa, e interventi sul patrimonio comunale e lo sviluppo turistico per far ripartire insieme la comunità di Saracena.

I primi tre anni ricorda Russo, tracciando un minimo bilancio di quanto accaduto nella prima fase del suo mandato amministrativo, sono stati «in salita. Abbiamo scalato la montagna a testa bassa superando tante insidie trovate lungo il percorso. Abbiamo riempito il nostro zaino di tante esperienze. Abbiamo dato il massimo per migliorare la nostra comunità. C'è ancora tanta strada da fare insieme per raggiungere la cima.

E allora, dopo mesi vissuti a distanza, ripartiamo da qui. Ripartiamo da 3».

Il piano predisposto, che sarà dettagliato nei prossimi giorni, prevede misure di sostegno alle attività commerciali chiuse per Covid nei mesi scorsi in aggiunta a quanto già previsto dal Governo: si pagherà infatti il 25% in meno della Tari, il 25% in meno sulle spese di acqua pubblica ed il 100% in meno di Tosap. Inoltre bonus di intervento saranno previste per le nuove iniziative imprenditoriali nei settori strategici della nostra comunità. «Metteremo in campo, inoltre, misure a sostegno dei nostri giovani che vorranno formarsi e/o accrescere le proprie conoscenze e competenze in campo turistico, agricolo e enogastronomico» e per far ripartire il turismo montano si pensa riqualificazione dell'area pic-nic di Masistro e l'adiacente parco avventura che sarà dato anche in gestione, e ad altri interventi di riqualificazione delle strutture di Novacco.

Un piano di ripartenza a tutto tondo non poteva dimenticare gli interventi a salvaguardia del patrimonio comunale con uno sguardo rivolto al sociale. Si provvederà a migliorare le condizioni di percorribilità delle strade urbane e di campagna, al recupero di un'area da sempre abbandonata nei pressi del campo sportivo dove «nascerà un'area fitness all'aperto con percorso vita per giovani e meno giovani» annuncia Russo. Interventi di miglioria saranno apportati all'immobile che ospita il comando stazione dei Carabinieri Forestali, «risorsa importante per la tutela del nostro patrimonio boschivo», così come azioni di restyling saranno attivate per i locali che accolgono i bagni pubblici. Nei locali comunali di Via Casini, invece, l'amministrazione ha pensato di dar vita ad un "Baby Pit Stop" (uno spazio per l'allattamento ed il cambio pannolini) per permettere ai più piccoli di vivere il centro cittadino insieme alle famiglie in serenità e comodità.