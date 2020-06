Terranova da Sibari: l'agricoltura prova a rilanciarsi

Più forte e propositivo di prima, è l'impegno che in questa fase 3, è richiesto al gruppo permanente del comparto agricolo. Rilanciare e condividere strategie e percorsi di sviluppo sostenibile, programmare e guardare insieme al futuro prossimo. Serve, ora come non mai, essere protagonisti della ripresa e prendere coscienza anche delle proprie responsabilità senza aspettare i tempi molto lenti degli aiuti che potrebbero arrivare dall'esterno, ma contando sulle proprie forze.

È quanto sollecita il vicesindaco e assessore all'agricoltura di Terranova da Sibari Massimiliano Smiriglia invitando le realtà imprenditoriali cittadine a partecipare all'incontro che si terrà lunedì 15 alle ore 19 nella sala consiliare di piazzale San Francesco.

Dall'analisi degli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19, all'esito dell'incontro tenutosi nei giorni scorsi con l'assessore regionale al ramo Gianluca Gallo, fino al confronto e alla condivisione di proposte e nuove iniziative da intraprendere. Sono questi, i punti all'ordine del giorno della nuova riunione del gruppo permanente. (Fonte: Massimiliano Smiriglia, Vicesindaco Comune di Terranova da Sibari