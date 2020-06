Castrolibero (Cs), Festival dell’Ambiente 2.0: "Pensare globale agire locale”

Il 5 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e come non mai, in questo periodo di emergenza sanitaria mondiale, è diventata palese la nostra vulnerabilità e quanto sia importante ripristinare l'equilibrio tra attività umana e natura. I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità rappresentano un pericolo chiaro e attuale per l'umanità e il Covid-19 ha messo ancora di più in luce quanto sia importante tutelare la diversità biologica del Pianeta. Il tema dell'ambiente, del suo valore e della sua salvaguardia deve diventare un tema centrale delle agende politiche internazionali, europee e nazionali ma anche più diffuso tra i cittadini. L'Italia è tra i Paesi più ricchi in Europa per biodiversità e la Calabria ha elementi di specificità unici, rispetto alle altre regioni italiane, da proteggere. È indispensabile prendere consapevolezza che debbano agire tutti gli attori coinvolti, partendo dalle Pubbliche Amministrazioni. E da anni l'Amministrazione di Castrolibero sta svolgendo un ruolo di indirizzo nella definizione delle regole di utilizzo delle risorse naturali al singolo cittadino che, attraverso le sue piccole scelte, può contribuire a perseguire uno sviluppo basato sul rispetto della natura al motto di: "Pensare globale agire locale".

È proprio per aumentare questa consapevolezza e per coinvolgere la cittadinanza ad avviare azioni a basso impatto ambientale nella vita di tutti i giorni che l'Amministrazione di Castrolibero ha aderito alla Giornata Mondiale dell'Ambiente proponendo "Festival dell'Ambiente 2.0", come prosecuzione naturale dell'esperienza dello scorso anno del 1° Festival dell'Ambiente, tenutosi nel lussureggiante parco fluviale del comune, che ha ottenuto un grande riscontro, coinvolgendo oltre 400 studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Quest'anno, promotrice ed organizzatrice dell'evento la Consigliera Annamaria Buono con delega assessorile alle Politiche Ambientali e Sostenibilità, il Festival si svolgerà il 13 e 14 giugno 2020. Nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza la modalità di partecipazione e fruizione sarà diversa proponendo una serie di attività multimediali attraverso corsi e laboratori programmati on-line sui canali social del Comune (Facebook e Youtube) per coinvolgere sui temi del rispetto dell'ambiente e della biodiversità e finalizzate a far nascere una riflessione comune e condivisa. Le attività spazieranno dalla Fotografia Naturalistica e Macrofotografia, a cura di Chrystian Filice fotografo emergente castroliberese, al laboratorio di lettura "Dalla Luna Alla Terra. Cinque Ecofiabe per un pianeta da Salvare", a cura de Il Calamaio - Cartolibreria e Centro Didattico; visita in fattoria, conosciamo gli animali diamo loro da mangiare e laboratorio SeminiAmo il futuro – a cura della cooperativa sociale Arcadinoè, e ancora, il percorso di uno scarto fino al suo recupero e laboratorio di riciclo creativo, a cura del settore comunicazione ambientale di Calabra Maceri e Servizi S.p.A.; video per la realizzazione di oggetti con materiale di recupero e vademecum per rimettere in sesto la propria bici per una mobilità sostenibile a cura dei membri della commissione sostenibilità del Comune di Castrolibero. Allora tutti pronti davanti ai vostri monitor per seguire insieme il FESTIVAL DELL'AMBIENTE 2.0!