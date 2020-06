World Blood Donor Day: Fidas Calabria, La Torre normanna s'illumina di rosso

"In questi ultimi mesi abbiamo affrontato con forza e determinazione un nemico invisibile che ha travolto le nostre vite. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, sappiamo però che nei momenti difficili siamo stati in grado di dare il meglio di noi. La sua diffusione del mese di marzo ha comportato un momento di emergenza per le scorte ematiche della nostra nazione. Mentre l'Italia era alle prese con il Coronavirus, malati oncologici, talassemici e le terapie chirurgiche d'urgenza avevano bisogno di sangue. Ma grazie agli appelli, tanti donatori di sangue hanno contribuito, tendendo il braccio, a salvare vite umane. Loro sono gli eroi "civili" che hanno contribuito a renderci orgogliosi di essere italiani. Quest'anno doveva celebrarsi proprio in Italia il "World Blood Donor Day", la giornata mondiale del donatore di sangue, ma è stato doveroso rinviare le celebrazioni al prossimo anno. Allo stesso tempo però, per ringraziare simbolicamente i donatori di sangue calabresi e commemorare quelli che non sono più con noi, domenica 14 giugno, dalle ore 21:00, la Torre Normanna di San Marco Argentano sarà illuminata di rosso".

Così in una nota il Presidente della Federazione Regionale Fidas Calabria, Antonio Parise.