Riapre la biblioteca comunale di Civita (Cs)

"Dopo le riaperture dello sportello linguistico e dello sportello turistico, ora è l'ora della riapertura della biblioteca comunale", ad annunciarlo è il vicesindaco di Civita, Vincenzo Mastrota. "Abbiamo deciso, in accordo con la consigliera Rossella Iuele, delegata alla Cultura, come amministrazione comunale, di riaprire l'importante struttura culturale e di metterla al servizio di tutti coloro che ne vogliono fare uso. Fino a poco tempo fa della biblioteca si poteva usufruire solo su richiesta. Adesso è possibile accedervi, liberamente, - evidenzia il vicesindaco del borgo italo – albanese - dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, e nei giorni e negli orari di chiusura per poterla visitare e per consultare o prendere dei libri in prestito basterà prenotarsi chiamando al numero 3200651551. Stiamo anche pensando – sottolinea il vice sindaco Mastrota - alla digitalizzazione dei testi presenti. Così facendo riusciremo a soddisfare le tante richieste che ci vengono inoltrate soprattutto dai più giovani e da coloro che hanno la necessità di avere notizie su Civita e sull'intero mondo arbëreshë. Nella biblioteca comunale di Civita, infatti, vi è un inestimabile patrimonio librario, più di mille tomi, che riguardano – conclude il vicesindaco, Vincenzo Mastrota - la storia del borgo italo – albanese e la cultura del mondo arbëreshë".

Dettagli Creato Giovedì, 11 Giugno 2020 16:49