Caporalato, il ministro Bellanova: “Operazione conferma urgenza della norma su regolarizzazioni”

"Un'operazione fortemente significativa che conferma, se mai ce ne fosse il bisogno, la giustezza della legge contro il caporalato approvata nel 2016 e l'urgenza della norma su regolarizzazione ed emersione del lavoro italiano e straniero approvata con il decreto Rilancio". Cosi' la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, commenta l'operazione anticaporalato 'Demetra' condotta all'alba di questa mattina dalla Guardia di Finanza, epicentro la Piana di Sibari, manifestando "plauso" per forze dell'ordine e magistratura.

"Il colonnello Nastasi, comandante provinciale della Gdf di Cosenza - prosegue Bellanova - ha descritto contesti degradanti e fatiscenti, parlando di persone considerate alla stregua di oggetti di proprieta'. Dinanzi a tutto questo, la norma su emersione e regolarizzazione voluta dal Governo si conferma come inderogabile".

Soprattutto, secondo la ministra, "emerge con sempre piu' evidenza la necessita' di una informazione corretta e puntuale rivolta a questi lavoratori e su cui devono sentirsi impegnati tutti: intera filiera istituzionale, associazioni di volontariato laiche e cattoliche attive nel welfare di prossimita', tutti coloro che si sentono moralmente e politicamente coinvolti in questo cambio di passo per la dignita', la giustizia sociale, la regolarita' del lavoro e la concorrenza virtuosa tra le imprese. Solo svuotando la platea del lavoro sommerso e clandestino si toglie acqua ai caporali e alla concorrenza sleale tra imprese che avvelena e inquina i rapporti di filiera. Il caporalato - conclude Bellanova - come si dimostra nuovamente oggi, e' mafia, e' criminalita'. Lavoriamo tutti per sconfiggerlo definitivamente".