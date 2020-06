Caporalato, il ministro Nunzia Catalfo: “Piano per contrasto è buona base di partenza, ma va rafforzato”

"Il Piano per il contrasto al caporalato è una buona base di partenza, va rafforzato per togliere dalle mani dei caporali, in modo definitivo, il potere di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro". Lo ha affermato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo durante un'audizione alla Camera commentando l'operazione della Gdf che oggi ha portato a segno un'importante blitz al Sud contro il caporalato.

"Colgo l'occasione per ringraziare la Guardia di Finanza - ha detto - che ha svolto un'importante indagine ed è intervenuta nelle province di Cosenza e Matera applicando una misura cautelare a carico di 60 persone indagate di associazione per delinquere finalizzata alla intermediazione illecita e allo sfruttamento del caporalato e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

"Credo che abbiamo il dovere come governo e Parlamento di contrastare fenomeni come quello del caporalato soprattutto in alcuni settori come l'agricoltura", ha concluso Catalfo.