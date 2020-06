Coronavirus, Asp Cosenza: “‘Modello Torano’ ha funzionato, azzerato focolaio con permanenza degenti in Rsa”

"A Villa Torano, Rsa dove si e' registrato il focolaio piu' grande della provincia di Cosenza, i contagi sono stati azzerati grazie al "Modello Torano", il protocollo di gestione del virus da parte della task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per contenere e gestire in massima sicurezza la diffusione dell'epidemia". Lo hanno riferito i componenti dell'equipe medica dell'Asp nel corso di una conferenza stampa.

A Villa Torano, e' stato riferito, e' stato adottato un sistema di gestione che ha previsto la permanenza dei degenti nella struttura, suddividendo la stessa in tre compartimenti stagni: reparto Covid 19 positivi, reparto Covid 19 negativi e reparto "Grigio", dove sono stati collocati i pazienti che nonostante il tampone fosse negativo erano venuti in contatto con persone positive.

"Ad oggi possiamo definire un quadro complessivo di contenimento dell'epidemia a tal punto che i focolai piu' importanti sono azzerati, quindi per noi un ottimo risultato", ha detto Mario Marino, direttore del dipartimento prevenzione dell'Asp e responsabile della task force per l'emergenza coronavirus. "Certo - ha aggiunto - e' solo la base di partenza per implementare l'attivita' di screening. Adesso che arriva l'estate e aumenteranno gli spostamenti tra le regioni dobbiamo stare ancora piu' attenti e per questo abbiamo fatto una pianificazione di interventi che partira' a breve e prevede un monitoraggio costante di chi arriva, ma senza scalfire lo spirito di chi arriva, cioe' visitare e godere delle bellezze della nostra regione. L'obiettivo e' intervenire precocemente nell'individuazione di eventuali criticita'".

Il "Modello Torano" agisce esattamente al contrario del modello ospedalo-centrico che prevede lo spostamento dei degenti delle Rsa negli ospedali pubblici. "Questo sistema - ha spiegato il dottor Sisto Milito - ci ha consentito di contenere la diffusione del virus, perche' nessun operatore sanitario esterno alla struttura e' venuto in contatto con i pazienti positivi".