I Settori Welfare ed Educazione del Comune di Cosenza hanno pubblicato l'avviso relativo alle domande da presentare allo stesso Comune per l'approvazione di progetti organizzativi per attività ludico/ricreative e Centri estivi di cui all'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio scorso e alle linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 15 maggio 2020 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19. A questo proposito l'Amministrazione comunale comunica che le istanze dovranno essere trasmesse al Settore Welfare all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Nell'oggetto della pec – si legge nell'avviso - dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanza approvazione progetto organizzativo per l'avvio di centri estivi o attività ludico/ricreative per minori – DPCM 17 maggio 2020".

All'istanza, firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente (cooperative, associazioni,ecc.) dovranno essere allegati:

il Progetto organizzativo del servizio offerto, formulato secondo quanto richiesto nelle Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 15 maggio 2020 e la copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente richiedente. Le istanze pervenute saranno sottoposte alla valutazione dell'apposita commissione comunale e dell'ASP per gli aspetti di propria competenza, nel rispetto dei parametri citati nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .