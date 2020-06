Castrovillari (Cs), Perrelli (Fsp): “Il Commissariato della Polizia deve essere immediatamente potenziato, ci associamo ai colleghi del Siulp”

"Il Commissariato della Polizia di Stato di Castrovillari deve essere immediatamente potenziato, per cui non possiamo che associarci a quanto richiesto anche dai colleghi del Siulp in questi giorni." Non usa mezze parole Roberto Perrelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia Fsp – la Federazione Sindacale di Polizia – che, entrando nel dibattito che si sta animando sul potenziamento del Commissariato di Castrovillari, parla di esigenza primaria nella provincia di Cosenza per garantire la sicurezza del territorio.

"I tempi attuali non permettono più una rincorsa alle emergenze in ogni settore, pertanto quanto denunciato dai Sindacati di Polizia – dice Perrelli - non può essere preso sotto gamba ma deve avere un'immediata cassa di risonanza nelle stanze romane affinché si trovi una soluzione tempestiva."

"E' importante evidenziare – continua il Segretario di Cosenza dell'Fsp - che un Ufficio importante di Polizia, come quello del Commissariato di Castrovillari, si vede costretto ad operare in un comprensorio ampio con quei pochi uomini e mezzi che ad oggi conta, e con gran parte del personale non più giovanissimo. Con tali difficoltà operative e, soprattutto, con una criminalità in forte ascesa si capirà bene che lo Stato potrebbe dimostrare di essere in affanno. Ed in una regione come la Calabria lo Stato non può permettersi di dimostrare tali debolezze, anzi deve dimostrare tutt'altro".