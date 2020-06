Venerdì 12 giugno apre la nuova sede del Pd a Cosenza, Miccoli: "Il partito non pensa a scissioni"

Il Partito democratico - si legge in una nota - torna nel centro della città come è doveroso che sia per volere del commissario del Pd di Cosenza Marco Miccoli. Ma, soprattutto, il Pd non si scioglie. «Se ne faccia una ragione - spiega lo stesso Miccoli - chi ha pensato che il partito fosse una propria azienda e quindi in liquidazione».

Non solo il Pd non verrà sciolto, ma venerdì 12 giugno, nel rispetto delle regole e delle disposizioni di sicurezza, verrà inaugurata la nuova sede a Cosenza al civico 11 di corso Mazzini, a pochi metri da Palazzo dei Bruzi.

Continua il commissario provinciale Miccoli: «Il Pd ha aperto una nuova stagione in Italia e in Calabria, il tentativo di fermare questo percorso, da parte di un ceto politico ormai al tramonto, rasenta il grottesco. Chi pensa si possa sciogliere il Pd, vuole fare un favore a Salvini e alla peggiore destra del paese».

Il taglio del nastro verrà fatto alla presenza del commissario del Pd di Cosenza Marco Miccoli e di tanti militanti, contenti della forza evocativa di questo "ritorno nel salotto buono" della città, in quel palazzo ed in quella sede che furono teatro di decine e decine di momenti che fecero la storia della sinistra cosentina e calabrese.