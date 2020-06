Incidente in moto su Appennino bolognese: muore giovane originario di Castrovillari

Incidente mortale, questo pomeriggio intorno alle 16, lungo la statale Futa in localita' Zula nel Comune di Pianoro sull'Appennino bolognese. A quanto si apprende e' morto un giovane di 27 anni, originario del Cosentino e residente in zona. La strada, panoramica, e' nota perche' ritrovo di appassionati di moto. In base alla prima ricostruzione dei Carabinieri che hanno eseguito i rilievi, pare che il giovane, in sella a una moto, per cause ancora da chiarire, sia finito fuori strada. Sul posto e' intervenuto anche il 118.

- La vittima si chiamava Pasquale Cesario, ed era originario di Castrovillari, in provincia di Cosenza, non di Potenza come appreso in un primo momento. Il motociclista, residente a Bologna, viaggiava in sella alla sua Honda Hornet 600: per cause da chiarire, ha perso il controllo della due ruote finendo contro il guard rail.