Cassano All'Ionio: il sindaco chiede l'installazione di uno Spostello ATM Postamat presso l'ufficio postale di Doria

Il sindaco della Città di Cassano All'Ionio, Gianni Papasso,- si legge in una nota - ha indirizzato una missiva alla dottoressa Teresa Cozzolino di Poste Italiane in cui ha richiesto l'installazione di uno Spostello ATM Postamat presso l'ufficio postale di Doria. Da parte di numerosi cittadini di Doria, popolosa frazione del Comune di Cassano All'Ionio, ha argomentato, è pervenuta richiesta per l'installazione di uno sportello ATM Postamat, tenuto conto anche della posizione strategica dell'ufficio postale, su una strada di passaggio, che consentirebbe un comodo utilizzo dello stesso. L'installazione dell'ATM Postamat, ha sottolineato il primo cittadino, è di fondamentale importanza per i prelevamenti di denaro e per le altre operazioni consentite per tutti coloro che sono impossibilitati a raggiungere gli altri uffici postali.

"Faccio, quindi, mia e dell'Amministrazione Comunale, ha concluso il sindaco Papasso, la richiesta, ritenendo essenziale cercare di migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini attraverso iniziative tese a supportare la loro quotidianità".