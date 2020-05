Castrovillari: dall'1 giugno pienamente operativa l'isola ecologica

Da lunedì primo giugno la nuova Isola Ecologica di Castrovillari, operativa da novembre scorso e ubicata all'inizio della strada che porta alla Casa Circondariale, riapre -dopo questo Tempo di lockdown- a pieno regime per il conferimento volontario dei rifiuti differenziati esclusivamente da parte dei residenti del capoluogo del Pollino, i quali potranno accedervi rispettando le misure anti covid.

Lo ricorda, a nome e per conto dell'Amministrazione Lo Polito, l'Assessore all'Ambiente, Pasquale Pace, in seguito alla comunicazione trasmessa all'Ente dalla "calabra maceri & servizi" che opera in città per la raccolta differenziata.

Proprio per svolgere il servizio in sicurezza, i cittadini potranno accedere alla struttura solo se muniti di mascherine, guanti, rispettando il distanziamento sociale, durante le operazioni di conferimento, e stazionandovi il minor tempo possibile.

L'area verrà sanificata al termine di ogni turno di lavoro per ottimizzare la protezione di chi si reca, e vi opera con le necessarie attrezzature e dispositivi di tutela.

"Comportamenti imprescindibili, anche qui', e preventivi– ha affermato l'Assessore- per supportare meglio cittadini e operatori in questa emergenza sanitaria determinata dalla pandemia che non ammette superficialità."