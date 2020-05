In cucina per la ricerca contro il Neuroblastoma: tante video ricette al cioccolato da tutta Italia. Dalla Calabria la cake designer Claudia Losardo di Cetraro

La ricetta della felicità è semplice. Bastano pochi ingredienti: condivisione, creatività, un buon palato, un pizzico di manualità, un uovo al cioccolato e tanto divertimento, senza dimenticare l'ingrediente più importante, la solidarietà. Protagonisti sono oltre 20 chef da tutta Italia, testimonial dell'iniziativa "In Cucina per la Ricerca", promossa dall'Associazione del Bambino con l'Imbuto, che dal 1993 sostiene la ricerca scientifica che dona vita ai bambini malati di Neuroblastoma. Hanno ideato ricette semplici e golose, da rifare a casa: mousse, crostate, cookies, brownie, tortino al cioccolato, torta caprese e perfino un cocktail. Non ci sono controindicazioni, né limiti di età: meglio se si coinvolge tutta la famiglia, anche i più piccoli, nella preparazione. Con un solo obiettivo: sostenere la campagna "Cerco un uovo amico", che continua fino al 15 giugno, per dare speranza ai bambini malati, prenotando online su noicimettiamo.org le uova solidali,ingredienti essenziali delle video ricette realizzate da chef, pasticceri, gelatieri, cioccolatieri, bar tender e food blogger da tutta Italia.

Testimonial dalla Calabria è Claudia Losardo di Cetraro, un piccolo paese in provincia di Cosenza, con la ricetta "Cake art", una golosa torta vegana pere e cioccolato.

Claudia si è avvicinata da 6 anni al mondo della pasticceria e del cake design, formandosi in diverse scuole in giro per l'Italia. La passione è diventata ben presto il suo lavoro, organizza eventi e realizza magnifiche torte, ma non solo. Ha voluto dare un senso più profondo a quello che fa e ha deciso attraverso l'organizzazione di concorsi e manifestazioni di cake design di sostenere alcune associazioni a scopo benefico e regalare speranze a chi è affetto da gravi patologie, come il Neuroblastoma, che ha conosciuto da vicino, avendo perso una cugina in giovane età. "La vita è una cosa meravigliosa – sostiene - anche se molto complicata e chi ce l'ha ha il diritto di difenderla e per questo mi sento in obbligo di valorizzarla e di dare un senso alla mia".

I fondi raccolti saranno devolutial Progetto GENEDREN, un importante progetto di genomica, unico nel suo genere in Europa: "Mai come oggi abbiamo la consapevolezza che la Ricerca è vita" sostiene Sara Costa, presidente dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e mamma di Luca, un bimbo che ha lottato per la vita e non ce l'ha fatta. "Fino a pochi anni fa, dalla forma più grave di Neuroblastoma guariva meno di un bambino su dieci. Adesso, grazie anche al sostegno dalla nostra Associazione, a salvarsi è più di un bambino su tre. Ma questo non ci basta: per questo la Ricerca non si può fermare!". È importante un grande impegno collettivo, perché la solidarietà è l'unica forma di contagio che fa bene!

Hanno partecipato al progetto anche lo chef stellato Paolo Griffa del Ristorante Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayer (AO) dalla Valle d'Aosta; lo chef imprenditore Paolo Ferralasco dei ristoranti Zupp, Maniman, Banano Tsunami e Kitchen di Genova per la Liguria; la bartender Cinzia Ferro dell'Estremadura Cocktail Bar e lo chef Danilo Bortolin del Grand Hotel Majestic-Ristorante La Beola di Verbania, lo chef Matteo Sormani della Locanda Walser Schtuba a Riale Formazza (VB), lo chef e imprenditore Roberto Buffa di Pizza Sì-EventX di Biella e Simone Salerno, ilpastry chef e maître chocolatier toscano di Chocolat a Gassino Torinese (TO) dal Piemonte; il pastry chef Fabio Longhin della Pasticceria Chiara di Olgiate Olona (VA) e le blogger Federica Visconti (tasteofstyle.it) e Valeria Airoldi (fitfood.it) di Lissone (MB) dalla Lombardia; Cecilia Mansani, blogger di origine toscana che vive a Treviso (deliciousbreakfast.it) dal Veneto; il gelatiere e cioccolatiere Paolo Brunelli di Senigallia (AN) dalle Marche; la naturopata Valentina Ganz dall'Umbria; le food blogger Claudia Di Francesco (clofoodblogger) e Carla De Iuliis (carlalacontessina) di Teramo per l'Abruzzo; la chef Iside De Cesare del ristorante La Parolina (1 stella Michelin) di Trevinano (VT) dal Lazio; lo chef e volto televisivo Antonio Paolino (Attenti al cuoco–Sky, Detto fatto-Rai2, Casa Alice-Alice Tv) di Angri (SA) e la blogger Francesca Landi (Sorelle in Chic foofblog &Style) di Baronissi (SA) per la Campania; la chef Alessandra Civilla dell'Alex Ristorante di Lecce per la Puglia; anche Barbara Esposito della pasticceria Le Bontà Artigianali di Amaroni (CZ) dalla Calabria; la pastry chef Enza Scuderi di GiòSì Cake and Sweet di Catania per la Sicilia e Michele Peano di Dolci Peano di Ozieri (SS) dalla Sardegna. www.neuroblastoma.org

Ufficio Stampa: Mariella Piscopo 3291273493, Cristina Barberis Negra 3480117332, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.