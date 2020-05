"Assume un valore importante, la sensibilità dimostrata dal mondo dell'associazionismo e dei privati nel condividere con le istituzioni iniziative che possano rappresentare un aiuto concreto per i cittadini in difficoltà, in questo momento che chiamiamo ripartenza ma che per tanti non è così".

È quanto dichiara il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, ringraziando il presidente del Banco Alimentare Francesco Falcone per "l'ennesimo gesto di generosità dimostrato nei confronti delle famiglie bisognose e che maggiormente hanno risentito degli effetti che l'emergenza Covid si trascina ancora in questa fase 2".

Il Banco Alimentare ha consegnato al Comune dei pacchi con generi alimentari e di prima necessità che saranno consegnati ai destinatari dagli operatori dello Sprar ai quali va il ringraziamento sentito, per la disponibilità che continuano a dimostrare.