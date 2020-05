Perché Studiare Economia all'UniCal. Le esperienze professionali degli ex studenti domani in diretta Facebook

Si terrà domani, venerdì 29 maggio alle ore 16:30 in diretta sulle due pagine istituzionali Facebook @UnicalUfficiale e @DesfUnical, l'iniziativa "Perché Studiare Economia all'UniCal. Le esperienze professionali degli ex studenti".

L'iniziativa è rivolta sia a coloro che stanno conseguendo il diploma di maturità e che dovranno iscriversi all'Università sia agli studenti universitari che vorranno iscriversi alla laurea Magistrale.

L'obiettivo è di mostrare come i piani di studio della laurea triennale in Economia e della laurea magistrale in Economia e Commercio (già Economia Applicata) consentano agli studenti UniCal di competere con successo in mercati del lavoro altamente competitivi e raggiungere posizioni lavorative di rilievo.

La testimonianza di 11 laureati/e mostrerà che studiare Economia all'UniCal garantisce la possibilità di acquisire un metodo di lavoro e solide competenze di base che, a valle del conseguimento della laurea, facilitano sia l'ingresso nel mondo del lavoro sia accelerazioni nelle progressioni della carriera in un variegato insieme di professioni.

L'evento sarà in diretta su Facebook:

https://www.facebook.com/desfunical

https://www.facebook.com/unicalufficiale/