L'Amministrazione Comunale di Frascineto, a guida del Sindaco Angelo Catapano, compie un anno di mandato amministrativo dal 27 maggio 2019, data delle ultime elezioni comunali.

Un anno significativo, caratterizzato dall'entusiasmo e dalla voglia di fare, di persone accomunate dall'interesse e dal bene della comunità. In questo anno, la compagine amministrativa, ha garantito con la costante presenza un riferimento per tutta la cittadinanza. Ha ascoltato pareri, raccolto segnalazioni e individuato bisogni dei cittadini, con il valido apporto dell'intera macchina amministrativa.

Il sindaco Catapano al suo secondo mandato – ha evidenziato -, come in quest'anno, sono stati ottenuti importanti risultati che si sono caratterizzati in diversi ambiti: il finanziamento per la realizzazione ed ammodernamento degli impianti di depurazione, l'approvazione del piano di protezione civile per la tutela dei disabili, la messa in sicurezza e rifacimento di alcune strade cittadine, riqualificazione della scuola primaria, capofila dei Comuni arbereshe ricadenti nel Parco del Pollino, la proroga per l'utilizzo dei lavoratori ex lsu ed lpu, l'utilizzo di 11 giovani per la durata di 12 mesi per il servizio civile e, l'attivazione dei percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga per 15 lavoratori. Una fase gestita anche in un momento delicato, che l'intero Paese sta vivendo, a seguito della pandemia da Covid-19, che ha messo a dura prova le comunità sotto ogni profilo. Ma l'azione amministrativa – ha proseguito -, non si è fermata, e particolare attenzione è stata rivolta a quella parte della popolazione che ha risentito maggiormente gli effetti del coronavirus. Attendiamo inoltre il finanziamento da parte della Regione Calabria, nell'ambito del bando regionale "Valorizzazione dei borghi della Calabria", che ci consentirà di avviare la ristrutturazione del centro visite del parco, museo del costume e museo della biodiversità con area degustazione di prodotti tipici locali, il recupero e rifunzionalizzazione dell'edificio(Corso della Resistenza - frazione Eianina) a centro di informazione turistica nonché di promozione turistica, la riqualificazione delle aree verdi e installazione todem multimediale informativo di promozione turistica, la riqualificazione della piazza con recupero torre dell'orologio, la realizzazione di un sito internet, potenziamento della rete WiFi e la realizzazione di materiale informativo e pubblicitario. Infine, ma non per ultimo, in un contesto generale della crisi che attiene i rifiuti, il Comune di Frascineto, vanta una percentuale di quasi il 100% in ordine alla raccolta differenziata.

Sicuramente si può fare meglio e di più, e ci impegneremo per farlo. Gli interventi programmati rappresentano soltanto una parte degli obiettivi che ci siamo prefissati, su cui abbiamo progettato e cantierizzato importanti opere pubbliche.

Ad oggi - ha concluso -, però ci premeva rendicontare alla cittadinanza il frutto del lavoro di un anno che speriamo possa svolgersi sempre in serenità e con il contributo di tutti, raccomandando di continuare a mettere in atto comportamenti virtuosi per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid.