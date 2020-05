Corigliano Rossano (Cs), aggiudicata la gara per la progettazione dei lavori di miglioramento dell’ex SP195

"E' stata aggiudicata la gara per la progettazione dei lavori di miglioramento della ex strada provinciale 195 di Località Insiti, è stata aggiudicata la gara per la progettazione".

È quanto fa sapere l'assessore all'uso e assetto del territorio di Corigliano-Rossano, Tatiana Novello, informando che "il Comune è soggetto attuatore e sottolineando che l'opera contribuirà a migliorare la viabilità della contrada".

"La strada – sottolinea Novello - costituirà un importante collegamento tra la SS 106 bis e la vecchia SS 106 permettendo una migliore percorribilità della stessa e decongestionando il traffico per le due aree urbane.

L'affidamento dei servizi tecnici al costituendo RTP Hypro Srl include anche la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) nonché rilievi e indagini geologiche".