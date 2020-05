Cariati (Cs), consiglio comunale convocato per il 30 maggio

"Emergenza sanitaria territoriale e riapertura ex ospedale Vittorio Cosentino, la deliberazione del Consiglio Comunale del 5 maggio potrà essere oggetto di rettifica nella prossima assise civica, chiamata ad approvare come sempre il verbale delle sedute precedenti. La prossima seduta sarà convocata per sabato 30 maggio".

È quanto fa sapere il presidente vicario del Consiglio Comunale di Cariati, Francesco Cicciù, precisando che la verbalizzazione delle sedute spetta al Segretario Comunale e non al Presidente del Consiglio Comunale chiamato, invece, a far rispettare il regolamento, lo Statuto ed il Testo Unico degli Enti Locali.

"La normativa vigente prevede – aggiunge – che nel primo consiglio utile ogni singolo consigliere possa meglio precisare la propria volontà, aggiungendo e/o correggendo le proprie dichiarazioni. La procedura descritta verrà puntualmente rispettata, per come comunicato al Prefetto di Cosenza in tempi brevissimi. L'impegno sarà quello di individuare nella prossima seduta delle soluzioni che possano fugare ogni dubbio sull'unità d'intenti che – conclude Cicciù – deve invece contraddistinguerci nella difficile azione per la riapertura dell'ospedale pubblico di questo territorio".