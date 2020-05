Corigliano-Rossano: strategie ed indirizzi per la costruzione del Piano condiviso e sostenibile di sviluppo turistico e per definire gli interventi per Fase 2

Destinazione Corigliano – Rossano, dopo la pausa forzata per l'emergenza Covid, Amministrazione Comunale, Istituto per gli Studi Economici e Sociali (ISES) e comparto turistico tornano a confrontarsi su percorsi, strategie ed indirizzi per la costruzione del Piano condiviso e sostenibile di sviluppo turistico e per definire gli interventi da porre in essere in questa Fase 2.

È quanto fa sapere l'assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo informando che è stato definito, d'accordo con il professore Tullio Romita, il calendario degli incontri con le diverse categorie del settore.

Gli incontri saranno coordinati dal professore Romita in collaborazione con la Antonella Perri del Centro Studi ISES. Si parte martedì 26 maggio, dalle ore 15,30 alle 17 con gli operatori balneari. Lo stesso giorno, ma dalle ore 17,30 alle 19,30, si incontreranno i responsabili delle strutture ricettive. Mercoledì 27 (dalle ore 9,30 alle ore 11), in collegamento ci saranno le agenzie viaggio e le società di trasporto; dalle ore 11,30 alle 13 le associazioni di categoria. Per Giovedì 28 sono stati invitati a partecipare, dalle ore 11 alle ore 12,30, le associazioni turistiche, gli operatori culturali, le associazioni che operano in campo turistico-ambientale e nel mondo dell'intrattenimento.

Gli operatori interessati a partecipare dovranno iscriversi entro lunedì 25 maggio alle ore 12 attraverso l'indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhtfQcvHh7gtg3_knFyAr05lpL3IL6rDsD-SwSfiCoC4OVug/viewform. Il collegamento avverrà tramite il software Skype. In particolare sarà utilizzata la funzionalità di web conference. Ogni partecipante riceverà un link (via e-mail), attraverso il quale si riceverà il messaggio che avvisa il partecipante di essere stato invitato e che riceverà la chiamata dal relatore all'orario stabilito. Occorrerà quindi cliccare sul tasto verde Partecipa alla chiamata.