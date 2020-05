Cosenza: la questione della metro tranvia approda nelle Commissioni trasporti e lavori pubblici con l'audizione del Sindaco Occhiuto

Il Sindaco Mario Occhiuto sarà ascoltato, venerdì prossimo, 29 maggio, dalle Commissioni consiliari trasporti e lavori pubblici, rispettivamente presiedute dai consiglieri comunali Gisberto Spadafora e Anna Rugiero, sulla questione della metro tranvia e sulla messa in discussione, paventata nei giorni scorsi, della realizzazione dell'opera. Lo ha reso noto il Presidente della commissione trasporti Gisberto Spadafora che ha annunciato l'audizione del Sindaco Occhiuto per la fine della prossima settimana. "Il dibattito che si è aperto in questi giorni sulla prosecuzione o meno dei lavori della metro tranvia di collegamento tra Cosenza, Rende e l'Università – ha sottolineato Gisberto Spadafora – ha indotto me e la collega presidente della Commissione lavori pubblici Anna Rugiero a chiedere al Sindaco di essere audìto in una seduta congiunta delle nostre due commissioni per conoscere lo stato dell'arte, alla luce delle dichiarazioni rese in questi giorni dall'europarlamentare Laura Ferrara, prontamente smentite dall'Amministrazione comunale.

Prendiamo atto – sottolinea ancora Spadafora – delle azioni intraprese dal Sindaco che proprio ieri ha emanato un'ordinanza nella quale, facendo valere tutte le motivazioni connesse alla nuova fisionomia che la città dovrà assumere nella fase 2 dell'emergenza Covid-19, ha disposto la consegna delle opere ultimate del Parco del Benessere da parte del Dipartimento infrastrutture e mobilita' della Regione e dell'impresa appaltatrice, ribadendo nello stesso provvedimento la portata strategica della metro tranvia e la volontà di portarla a compimento. E' importante, però, fare chiarezza nell'interesse dei cosentini che, rispetto alla fattibilità o meno dell'opera, mostrano, in questo particolare momento, una sorta di comprensibile disorientamento".