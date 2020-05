Corigliano Rossano: oggi consiglio comunale

Istituzione della Commissione per la formazione dello Statuto e del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Approvazione del disciplinare e nomina dei componenti di designazione. Sul punto all'ordine del giorno, oggetto del confronto della riunione dei capigruppo tenutasi ieri (giovedì 21) si aggiorna l'assise civica convocata per oggi, venerdì 22 maggio. Si terrà alle ore 16 con le stesse modalità telematiche, sia da remoto che con la presenza fisica nella sala delle adunanze consiliari di piazza Santi Anargiri.

È quanto fa sapere la Presidente del Consiglio Marinella Grillo informando che tra gli altri punti all'ordine del giorno vi è anche la surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Graziano, al quale subentra Raffaele Vulcano.

Emergenza epidemiologica da Covid – 19. La discussione sulle ricadute socio-economiche sul territorio comunale seguirà alla relazione del Sindaco Flavio Stasi sulle varie fasi gestite con provvedimenti monocratici in ottemperanza ai decreti del Governo e della Regione. La mozione presentata dai consiglieri di opposizione sull'agevolazione TARI per l'emergenza COVID 19 per le attività commerciali è il quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno.

Sarà possibile seguire la diretta streaming audio-video dei lavori consiliari al link http://consigli.cloud/coriglianorossano. Una volta iniziata la seduta si potrà visualizzare cliccando sul menu diretta.