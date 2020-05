I sindaci della Sibaritide: "Uscire subito da emergenza rifiuti"

Rifiuti, uscire con celerità dallo stato di emergenza in attuazione dell'ordinanza della Presidente della Regione Calabria e, subito dopo, confrontarsi direttamente con i territori per condividere tutti gli investimenti pubblici necessari ed avviare una riforma radicale dell'attuale fallimentare ciclo regionale dei rifiuti. – I sindaci restano pronti ad assumersi ogni responsabilità per contribuire, da protagonisti, ad una riscrittura eco-sostenibile e duratura del sistema regionale dei rifiuti.

È quanto ha ribadito a nome dell'assemblea dei sindaci dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) della Sibaritide una nutrita delegazione di amministratori della fascia ionica che coordinati dal Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi stamani (giovedì 21 maggio) si sono confrontati nella Cittadella Regionale con l'assessore regionale all'ambiente Sergio De Caprio e i funzionari dei dipartimento regionale competente.

Sul fronte dell'emergenza seppure l'ordinanza di ieri (mercoledì 20 maggio) indica delle potenziali via d'uscita dal blocco dei conferimenti attuale, è stata ribadita la forte preoccupazione per i tempi con cui si potrà ricominciare ad effettuare la raccolta. Pertanto, dopo aver ribadito come la situazione sia insostenibile in ogni località, si è chiesto di accelerare al massimo ogni procedura amministrativa utile, anche e soprattutto in vista della stagione estiva.