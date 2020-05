Cervicati (Cs): siglato protocollo d'intesa nell'ambito del progetto mnazionale "Pedagogia dell'emergenza"

L' Amministrazione Comunale di Cervicati e Apei vicine ai cittadini.

Siglato protocollo d'intesa nell'ambito del progetto nazionale "PEDAGOGIA DELL'EMERGENZA " .

Il Comune di Cervicati ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Apei (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) mettendo in campo i propri associati in tutta Italia. Oltre 400 professionisti, educatori e pedagogisti con competenze specifiche nei settori dell'infanzia, della terza età e intergenerazionale, nonché della didattica speciale, ma anche esperti in progettualità educativa e supporto di competenze genitoriali in ambito emergenziale, offrendo sostegno a chiunque ne avesse bisogno gratuitamente.

"Questo sportello telematico offre un servizio di aiuto pedagogico gratuito alle famiglie . Vivendo in prima persona questo periodo emergenziale pandemico, che ha colto tutti di sorpresa dalla politica, alla scuola, alla sanità, imponendo misure di Governo restrittive tra cui il distanziamento sociale, la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività lavorative, ha sconvolto la vita delle famiglie e di ogni cittadino che ha dovuto rimodulare l'organizzazione della propria giornata, spesso con grandi difficoltà e ricadute sugli equilibri pre-esistenti. Per cui, noi Amministratori abbiamo inteso attivare questo servizio On-Line con lo scopo di fronteggiare le esigenze della nostra Comunità Cervicatese, nel corso di questa grave emergenza causata dal Covid-19 con figure professionali da adoperare per servizi di supporto al fine di essere più vicini alla nostra cittadinanza, e in particolare alle famiglie con bambini, adolescenti o adulti che in questo periodo potrebbero soffrire maggiormente la condizione di isolamento, come per esempio i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico o che necessitano di particolari esigenze di supporto e/o sostegno. Questi ultimi, in presenza di apposita certificazione medica o autocertificazione, da presentare agli addetti Apei, possono effettuare e programmare anche attività specifiche in accordo con le figure professionali associati al progetto educativo per un aiuto pedagogico completamente gratuito.

Tra i servizi offerti, ricordiamo che è possibile chiedere Consulenza pedagogica per: Lettura di fiabe e racconti; Attività di gioco e animazione educativa per bambini; Supporto scolastico per ogni fascia di età; Attività educative per gli anziani; Partecipazione a gruppi di narrazione.

E' prevista anche una pedagogia della normalità preventiva, ovvero una pedagogia del territorio che garantisca una rete educativa solidale continuativa, come riferimento per ogni persona che abbia bisogno di aiuto umano, spirituale o materiale, oltre che scientifico, in qualsiasi momento della propria vita.