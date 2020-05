Avanti Mendicino: approvate le proposte presentate dalla maggioranza. Voto unanime del consiglio comunale

"Lunedì sera, nel primo consiglio comunale post Covid-19, come Gruppo Avanti Mendicino, - si legge in una nota - abbiamo votato a favore entrambe le proposte presentate dalla Giunta, consentendo così l'approvazione all'unanimità.

Riguardo alla rinegoziazione dei mutui che dovrebbero liberare risorse per circa 200mila euro, abbiamo proposto che tali somme vengano impiegate in parte, per adeguare, entro settembre, le condizioni logistiche scolastiche e di diritto allo studio alle nuove esigenze anti contagio ed in parte per erogare sussidi alle famiglie meno abbienti che hanno subito gli effetti dell'emergenza coronavirus e per dare aiuti alle piccole attività commerciali e a tutte le partite iva che sono state costrette ad una lunga chiusura forzata. A chi accusava falsamente il nostro capogruppo di "gioire della chiusura di bar e ristoranti" abbiamo risposto con una proposta di aiuto concreto proprio nei confronti di queste attività.

Dettagli Creato Giovedì, 21 Maggio 2020 16:30

Abbiamo poi espresso la nostra preoccupazione rispetto all'utilizzo di queste somme, visto il pericoloso stato di indebitamento provocato da Palermo in questi anni.Riguardo all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile, nel votare a favore, abbiamo chiesto che i contenuti del piano vengano divulgati il più possibile tra la popolazione affinché non solo gli addetti ai lavori, ma ogni singolo mendicinese sappia cosa deve fare in caso di calamità naturale o in situazioni di pericolo. Inoltre, abbiamo domandato come mai, non sono stati ancora avviati i lavori della nuova sede COC nonostante i soldi del finanziamento di oltre 200mila euro ottenuto grazie all'allora Assessore ai Lavori Pubblici, Gervasi, sono stati incassati più di 2 anni fa.Dispiace infine apprendere per bocca dell'assessore al ramo che l'associazione di ProCiv "Madonna del Rosario", che tanto ha fatto per la nostra comunità, sia uscita di scena e che il Gruppo Comunale di Protezione Civile tanto decantato dal Sindaco sia ancora sguarnito di uomini e mezzi e non ancora funzionante.Avanti Mendicino continuerà a rappresentare le istanze di tutti i mendicinesi".