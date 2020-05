Minaccia con spranga di metallo medico e guardia giurata, notte di paura all'ospedale di Cetraro

Panico nel pronto soccorso dell'ospedale di Cetraro (Cosenza), dove la notte scorsa, un uomo con il volto travisato, armato di una sbarra di metallo, ha minacciato il medico di turno, una donna, chiedendole di chiamare la guardia giurata. All'arrivo dell'agente, l'uomo ha chiesto che gli consegnasse la pistola. Cosa che non e' avvenuta. A lungo i due hanno trattato. Alla fine l'uomo ha scagliato la spranga contro la guardia, che per fortuna non e' stata colpita, ed e' fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. Sull'accaduto indagano i Carabinieri, che non escludono che possa trattarsi dell'azione di uno squilibrato. (AGI)

