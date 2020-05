Occhiuto: "Fermare costruzione metro Cosenza-Rende è follia, si pagheranno 25 milioni di danni"

"Fermare la metrotramvia e' una follia. Loro godono quando un lavoro si ferma. Mentre tutto il mondo va nella direzione del trasporto pubblico urbano e della riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento, qui si decide, dopo aver appaltato un'opera, di fare il contrario, con quale risultato? La ditta esecutrice prendera' non solo il mancato utile ma anche il risarcimento danni per i lavori avviati e non completati". E' il commento del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto alla notizia, dalla dall'eurodeputata M5S Laura Ferrara che l'opera non sara' piu' realizzata.

"Le opere - prosegue - non si annullano, perche' si pagano i danni e in questo caso su 140milioni di euro si pagheranno 25 milioni di danni alla ditta e si pagheranno non con fondi europei, ma con fondi regionali, quindi soldi dei calabresi. Spero ci sia la volonta' politica di continuare nella realizzazione dell'opera. Non mi risulta che la Regione voglia ritirare il progetto. Ho chiaramente detto alla presidente Santelli che quest'opera e' strategica per la citta'. Per paura e per mancanza di coraggio e di visione politica si annulla un'opera utile alla citta' e dovranno assumersi la responsabilita' davanti ai cittadini". Infine Occhiuto ha annunciato che a breve firmera' un'ordinanza nella quale obblighera' la ditta ad aprire tutti gli spazi fruibili del parco, per consentire la fruizione ai cittadini in massima sicurezza e invitera' la Regione ad andare avanti nel progetto complessivo.