Cosenza, il Centro Operativo comunale torna nella sua sede originaria di via degli Stadi

Il Centro Operativo Comunale (COC) torna nella sede originaria di via degli Stadi, dove è allocata la Protezione civile comunale. Il COC si era trasferito dal 12 marzo scorso, nella fase iniziale dell'emergenza Coronavirus, presso la Sala Operativa del Comando della Polizia Municipale di Via Bendicenti.

Ora fa ritorno in via degli Stadi. Negli orari di ufficio, in caso di necessità, sono operativi i numeri di telefono 0984 813715 e 0984 813726. Resta attivo H24 anche il numero di cellulare della Sala Operativa della Polizia Municipale 348.3904832.

Il Sindaco Mario Occhiuto, con propria ordinanza e nella sua qualità di Autorità Locale di Protezione civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione, aveva attivato il COC al primo affacciarsi dell'epidemia da Covid-19, per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria.

L'ordinanza di attivazione del COC da parte del Sindaco Occhiuto ha avuto la finalità di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Cosenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza della popolazione, tenendo conto di tutte le misure adottate dal governo nazionale e dal Dipartimento della Protezione civile in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.