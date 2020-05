Rifiuti, situazione critica anche a Campana. Il sindaco Chiarello: “Dalle parole si passi ai fatti altrimenti dobbiamo mobilitarci”

La crisi legata al comparto rifiuti sta creando grossi problemi ai comuni calabresi che devono destreggiarsi fra le sacrosante rivendicazioni dei cittadini e l'immobilismo di un sistema che lascia chiudere le discariche senza avere nessun piano B. In un momento già critico a causa dell'emergenza coronavirus – si legge in un comunicato stampa del Comune di Campana - questa crisi dei rifiuti, se non risolta o quantomeno attenuata, è una mazzata difficile da gestire e da assorbire per una popolazione e un tessuto economico e sociale già allo stremo.

"Ai vuoti comunicati devono sostituirsi i fatti – ha tuonato il sindaco di Campana Agostino Chiarello – inutile parlarsi addosso o aggrovigliarsi in miriadi di incontri che poi non portano a nulla. La situazione è grave, frutto di decenni di incapacità gestionale e di governo del fenomeno a botta di ordinanze, con il pubblico esautorato dalla gestione dei rifiuti a scapito dei privati e un sistema per nulla premiale, per nulla virtuoso, per nulla alternativo alla mera logica dello smaltimento dei rifiuti. Come sindaco ho il dovere di tutelare i miei cittadini, e chiedo ufficialmente ai miei colleghi di tutta la regione di iniziare a ragionare su una grande mobilitazione, nel caso in cui i provvedimenti promessi non arrivino nei tempi celeri necessari. Non è il momento di dividerci o di pensare a interessi di partito o di fazione, è solo il momento di difendere il territorio e la salute dei nostri cittadini".